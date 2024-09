Десетки хиляди протестираха във Франция срещу номинацията на президента на страната за следващ министър-председател. Еманюел Макрон предложи Мишел Барние - бившия преговарящ от страна на Европейския съюз в преговорите за Брекзит. Протестиращите излязоха по улиците на Париж, Марсилия, Бордо, Ница и други градове. Тяхното недоволство е, че Барние е от традиционната десница, която се представи много слабо на изборите.

Левите смятат, че предложението показва липса на уважение както към партиите, които се съюзиха срещу крайнодесните на Льо Пен, така и към избирателите. Митингите минаха под надслов "отказ от демокрация" и "откраднати избори".

#BREAKING Thousands of people took to the streets in France on Saturday to protest against Emmanuel #Macron’s appointment of the centre-right Michel Barnier as prime minister, with leftwing parties accusing the president of stealing legislative elections. pic.twitter.com/xmzX4c5jDb