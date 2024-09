Хиляди леви демонстранти излязоха по улиците на Франция, за да протестират срещу назначаването на десния центрист Мишел Барние за министър-председател и да осъдят „завземането на властта“ от президента Еманюел Макрон, предаде АФП.

Протести се проведоха в Париж, както и в други градове, сред които Нант на запад, Ница и Марсилия на юг и Страсбург на изток.

На 5 август Макрон назначи Барние, 73-годишен бивш външен министър, който действаше като преговарящ на Европейския съюз за Брекзит, за министър-председател, опитвайки се да продължи напред след предсрочните избори през юли, на които неговият центристки алианс загуби относителното си мнозинство в парламента.

#BREAKING Thousands of people took to the streets in France on Saturday to protest against Emmanuel #Macron’s appointment of the centre-right Michel Barnier as prime minister, with leftwing parties accusing the president of stealing legislative elections. pic.twitter.com/xmzX4c5jDb