Британският крал Чарлз III посети църква близо до замъка "Балморал" в Шотландия, за да се помоли и да почете паметта на майка си кралица Елизабет II на втората годишнина от нейната смърт, предадоха ДПА и Пи Ей медия.

Крал Чарлз и кралица Камила пристигнаха в малката църква "Крати Кърк", която покойната кралица често е посещавала.

Кралят бе забелязан в 11:25 часа местно време, заедно с Камила, на път към мястото за поклонение. Камила, облечена в зелено сако с ревери от червен и зелен тартан и зелена шапка, украсена с перо, се усмихваше на очакващите я фотографи и снимачни екипи, докато държеше дамската си чанта в скута си. Кралят, който имаше розово цвете в ревера на сивото си сако, оправяше маншетите си, докато се подготвяше за службата.

75-годишният крал Чарлз е отседнал в имението си в Абърдийншър в Шотландия, където на 8 септември 2022 г. кралицата почина на 96-годишна възраст.

Снимка: Getty Images

По повод годишнината бяха отдадени почести на покойната кралица, като министър-председателят Киър Стармър изрази признателност към "70-те славни години на нейното управление".

