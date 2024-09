"Марксистка" и "осъден престъпник" бяха част от репликите, които осем седмици преди президентските избори в САЩ двамата кандидати за Белия дом - Камала Харис и Доналд Тръмп си размениха по време на единствения планиран телевизионен дебат. Дуелът се проведе в Националния конституционен център във Филаделфия, в ефира на Ей Би Си.

Харис vs. Тръмп: Политически дебат между кандидатите за президент на САЩ (ВИДЕО+СНИМКИ)

В началото двамата се ръкуваха, което предизвика изненада. Сблъсъкът между кандидатите започна с икономически въпроси. По повод една от най-горещите световни теми – войната в Украйна, Тръмп заяви, че иска тя да приключи: "Искам да спра войната. Искам да спася животи. Познавам Зеленски много добре и познавам Путин и съм в добри отношения с тях. Те уважават вашия президент, те уважават мен”, заяви Тръмп. Харис отвърна, че ако Тръмп беше президент, Путин щеше да седи в Киев и да гледа към останалата част от Европа.

В рамките на няколко минути 78-годишният Тръмп нарече Харис „марксистка“, а също така заяви, че тя и президентът Джо Байдън са позволили „милиони хора да се влеят в страната ни от затвори и арести, от психиатрични клиники и лудници“.

Най-интензивната им размяна на реплики беше по темата за абортите, като Тръмп настоя, че макар да е настоявал за прекратяване на федералното право на аборт, той иска отделните щати сами да определят политиката си в това отношение. Харис заяви, че той говори „куп лъжи“, и нарече политиката му „обидна за жените в Америка“.

Лагерът на републиканците

Джей Ди Ванс беше обграден от десетки репортери минути след президентския телевизионен дебат. Те се нахвърлиха върху републиканският кандидат за вицепрезидент, за да получат оценката му за представянето на Доналд Тръмп и Камала Харис.

Според Ванс Харис е допуснала "много грешки" по време на дебата, но най-вече се е провалила да обясни защо не е постигнала нито една от политическите си цели, докато е била вицепрезидент, предаде Би Би Си. „Американският народ е достатъчно умен, за да прозре нещата“, каза той и добави: „Нямаше реално съдържание. Ако Камала Харис иска да реши тези проблеми, тя трябва да го направи веднага, а не да иска повишение“, добави той.

Голяма част от въпросите към Ванс обаче се съсредоточи върху твърденията, направени както от него, така и от Доналд Тръмп, че мигранти са яли котки и кучета в американските общности. "Никой не е разпространявал неверни твърдения", каза Ванс.

По време на дебата Тръмп повтори невярната новина от трибуната, което предизвика смях у Харис. „В Спрингфийлд имигрантите ядат кучетата, ядат котките, ядат домашните любимци на хората, които живеят там. Това се случва в нашата страна“, заяви републиканецът.

Харис отвърна на твърденията на съперника си с усмивка: „Това е забавно – да говори човек, който е съден за престъпления срещу националната сигурност, икономически престъпления, намеса в избори, бил е признат за виновен за сексуално насилие. А следващата му голяма съдебна изява е през ноември – да чуе присъдата по собственото му наказателно дело”.

"Ще гласувам за Камала"

Президентът Джо Байдън смята, че вицепрезидентът Камала Харис спечели тазвечершния дебат, като написа в публикация на X, че „Тръмп дори не беше близо“ до победата. „Вицепрезидентът Харис доказа, че тя е най-добрият избор да води нацията ни напред. Няма да се връщаме назад“, написа Байдън.

America got to see tonight the leader I’ve been proud to work alongside for three and a half years. Wasn’t even close. VP Harris proved she’s the best choice to lead our nation forward. We’re not going back.