Създаденият в Украйна безпилотен летателен апарат Black Widow беше одобрен за военна употреба, обяви Министерството на отбраната.

Новината дойде в момент, когато Киев се стреми да повиши производството си на безпилотни летателни апарати. Страната планира да произведе най-малко 1 млн. дронове през 2024 г., съобщи „Киев Индипендънт“.

⚡️ The new Black Widow bomber drone has been codified and approved for delivery to the army, - the Ministry of Defence of Ukraine.



"The Black Widow is a tactical-level drone. The reusable drone can also operate in a strike FPV format.



The Ministry of Defence emphasises that… pic.twitter.com/3aNntMGWNn