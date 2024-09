Рок звездата Джон Бон Джоуви убеди непозната жена да не скочи от мост в Нашвил. Певецът ѝ помогна да прескочи обратно от вътрешната страна на парапета на пешеходния мост, съобщи Daily Mail.

Според полицията в Нашвил инцидентът е станал във вторник вечерта, докато 62-годишният мъж е снимал музикален видеоклип на пешеходната алея. В клипа, който беше споделен от местната полиция, се вижда как Бон Джоуви се приближава до жената, заедно с човек на екипа му.

Footage of Jon Bon Jovi saving a woman’s life by talking with her and getting her off the edge of committing suicide



Absolutely love this guy & his compassion towards people



My hero not only as a musician, but as a human being



Hope this lady is doing a lot better



If you or… pic.twitter.com/RrDKTfUhe7