Футболистът на елитния кувейтски "Ал Ярмук" Хамди Лубад и цялото му семейство са загинали при бомбардировки в Ивицата Газа. За трагедията съобщи журналистът Абубакар Абед в социалните мрежи, предаде Gong.

Палестинецът, съпругата му и четирите им дъщери са станали жертва на израелската въздушна бомбардировка в Газа. Атентатът е станал в ранните часове на деня, когато членовете на семейството още са спели.

