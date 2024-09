Земетресение с магнитуд 5,2 е регистрирано в 17:40 ч. в сеизмичната зона Вранча в Румъния, съобщават местни медии и Европейският сеизмологичен център. Трусът е бил усетен в Северна България, Молдова и Украйна.

Земетресението е станало на 57 км северозападно от Бъзау, на 58 км югоизточно от Сфънту Георге, на 61 км източно от Брашов, на 64 км западно от Фокшани и на 73 км североизточно от Плоещ.

The earthquake was broadcast live during the speech of President of Moldova, Sandu.



The earthquake was felt in Mykolaiv, Odesa, Khmelnytskyi, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Cherkasy and Vinnytsia regions.



The epicenter was in Romania (magnitude 5.3 points).