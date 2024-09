„Винаги съм осъждал политическото насилие. Винаги ще го правя“. Това заяви президентът на САЩ Джо Байдън и добави, че американците решават различията си „по мирен начин пред избирателните урни, а не с оръжие в ръка“, предаде АФП.

Тръмп обвини Байдън и Харис за опита за покушение срещу него

Повод за думите му бяха обвинения отправени от бившия президент на САЩ Доналд Тръмп. Според републиканеца Байдън и вицепрезидента Камала Харис са използвали реторика, която е довела до втори опит за убийството му.

По-рано президентът написа в социалната мрежа Х, че поздравява работата на „Сикрет сървис“ и техните партньори от правоприлагащите органи за 'тяхната бдителност и усилията им да пазят бившия президент и хората около него в безопасност".

