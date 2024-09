Бащата на звездата от Формула 1 Серхио Перес беше намерен в безсъзнание в банята, след „сърдечен инцидент“. Причината за случилото се е тежката катастрофа на сина му по време на Гран При на Азербайджан, при която се пилотът се сблъска с колегата си Карлос Сайнц. Ударът между двамата беше в предпоследната обиколка на състезанието, докато двамата се бореха за третото място в Баку.

Катастрофата обаче е причината Антонио Перес Гарибай да получи прединфаркт.

Бащата на Серхио Перес е заявил, че всичко се е случило след катастрофата, сочи мексиканското издание Medio Tiempo."Шокът може да го е причинил" е споделил още Антонио Перес. Той е бил откаран по спешност в болницата, където е под лекарско наблюдение в интензивно отделение.

Full on-board camera footage of the crash between Carlos Sainz and Sergio Perez, from Perez's point of view!#F1 #Formula1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/qHFW9Dmlh4