Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън се завърна на работа. Първият ѝ ангажимент беше частна среща в замъка „Уиндзор“, съобщи The Court Circular.

„Принцесата на Уелс днес следобед проведе среща в замъка „Уиндзор“, гласи тяхна публикация. The Court Circular документира ангажиментите на кралското семейство, независимо дали те са публични или зад стените на двореца.

Catherine, The Princess of Wales, has conducted her first in person meeting at Windsor Castle for her Early Years Project, aimed at helping children 5 and under succeed. This is the first time Her Royal Highness has been featured in the Court Circular for nine months. Great to… pic.twitter.com/Pl4GsHBLZa