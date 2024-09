Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел призова днес Република Северна Македония да спазва поетите задължения, да прилага правно обвързващите споразумения и да продължи с решимост реформите по пътя към ЕС, съобщи Николай Желязков, кореспондент на БТА. Той написа това послание в социалната мрежа "Екс" след закритата си среща с премиера на Северна Македония Християн Мицкоски.

Поздравих Северна Македония за геостратегическата ориентация и отдадеността към присъединяване към ЕС. Днес страната има истинска възможност да напредне по пътя към ЕС и да влезе в нашето семейство, добавя Мишел.

Welcomed Prime Minister @MickoskiHM in Brussels and commended North Macedonia's geostrategic orientation and commitment to EU membership.



With the current momentum in 🇪🇺 enlargement, 🇲🇰 has a real opportunity to advance on the EU path and join our family.



It is now key to… pic.twitter.com/Vb9Xnmoq54