В морския резерват на Пебъл Бийч в Калифорния посетители и загрижени граждани сигнализират за животни, които си играят с голф топки, изхвърлени от близкото до пристанището игрище, предаде Си Ен Ен. макар снимките да са очарователни, зад тези гледки се крие сериозна заплаха не само за морските обитатели, но и за хората.

Снимка: Getty Images

Тайгър Уудс свива лице от разочарование, докато гледа как топката му се плиска в Тихия океан. Моментното отклонение е малко повече от бележка под линия към това, което мнозина смятат за най-великото представяне в историята на спорта. Зашеметяващата победа на Уудс с 15 изстрела на US Open през 2000 г. на Пебъл Бийч, Калифорния, показа несравнимо и до днес майсторство. И все пак Уудс губи една топка, която потъва в океана, за да се присъедини към другите бели, розови и жълти топки, разпръснати по морското дъно. Какво се случва с тях?

През 2019 година САЩ се гордеят с 43% от голф игрищата в света (16 752 броя), съобщи R&A. През 2023 година са изиграни рекордните 531 милиона игри на голф в цялата страна, според Националната голф фондация (NGF).

Снимка: Getty Images

Изпълнителният директор на Found Golf Balls Шон Шиенфийлд, чиято компания възстановява и препродава милиони изгубени топки в САЩ и Канада всяка година, каза пред CNN, че според него средната стойност е между три и четири изгубени топки за всеки рунд. Това са над 1,5 милиарда топки, изгубени в САЩ всяка година от 2020 година насам. Поставени една до друга могат да обиколят Земята повече от един път и половина.

Тези последици вредят на животните в близост до пристанището - тюлените и застрашените калифорнийски морски видри неведнъж са забелязвани да си играят с топки за голф.

One of my all-time favorite stories. That seal's swimming in what are supposed to be protected waters, and yes, those are golf balls. They pose environmental hazard, especially after breaking down. Meet teenager whose incredible study is getting results tonight, at 11. #ABC7now pic.twitter.com/x8AHr89B8F