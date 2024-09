45-ият президент на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма да участва във втори телевизионен дебат преди президентските избори през ноември срещу Камала Харис, кандидатът на Демократическата партия, съобщи Би Би Си.

Републиканецът заяви на митинг в Уилмингтън, Северна Каролина, че е „твърде късно” за дебат, тъй като гласуването вече е започнало.

Опитът за покушение срещу Тръмп: Вътрешно разследване на "Сикрет сървис" разкри пропуски в охраната

Тръмп твърди, че е спечелил предишния дебат във Филаделфия по-рано този месец. Затова предизборният екип на Харис настоява за втори словесен двубой. „Харис губи лошо”, посочи Тръмп като причина за искането на демократите.

Различни обществени анкети и проучвания, направени след дебата на 10 септември, показаха, че мнозинството от зрителите смятат, че Харис е надминала своя съперник.

Председателят на кампанията на Харис и Уолц Джен О'Мали Дилън каза, че американците „заслужават още една възможност” да видят дебат между кандидата на демократите и Тръмп преди изборите през ноември. „Би било безпрецедентно в съвременната история да има само един общ изборен дебат”, каза тя. „Дебатите предлагат уникален шанс на гласоподавателите да видят кандидатите един до друг и да направят равносметка”, заключи Харис.

В „Екс” Харис написа че „с радост” е приела поканата за дебата и се надява Тръмп също да вземе участие.

I will gladly accept a second presidential debate on October 23.



I hope @realDonaldTrump will join me. https://t.co/Trb8HUBsDh