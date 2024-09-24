Магнитудът на труса е бил 5.6 по Рихтер

Геоложката служба на САЩ съобщи, че край отдалечените японските острови Идзу е регистрирано земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер. То накарало местните метеорологични власти да издадат предупреждение за цунами. Живеещи в района пък казват, че не са усетили труса.

 

Еднометрови вълни може да се очакват на островите Идзу към 8:30 ч. и на островите Огасавара около 9:00 ч., съобщи Японската метеорологична агенция. 

Страната е разположена върху четири основни тектонични плочи и всяка година преживява около 1500 земетресения, повечето от които - слаби. Въздействието обикновено е ограничено дори при по-силни трусове, благодарение на усъвършенстваните строителни техники и добре отработените процедури при извънредни ситуации.

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Източник: БГНЕС