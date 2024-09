Геоложката служба на САЩ съобщи, че край отдалечените японските острови Идзу е регистрирано земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер. То накарало местните метеорологични власти да издадат предупреждение за цунами. Живеещи в района пък казват, че не са усетили труса.

Japanese meteorologists said that an earthquake of 5.6 magnitude was felt on Izu Island at around 5 am in the morning.

After this, a tsunami of 3.3 inches was expected to hit Ogasawara Island. Let us tell you that Japan is located on top of 4 major tectonic plates. About 1,500… pic.twitter.com/elnh9hsXUI