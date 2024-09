Тропическата буря „Хелън“ достигна силата на ураган в сряда, след като премина над Мексиканския залив и продължи към югоизточната част на САЩ, съобщи федералният Национален център по ураганите.

Повече от 40 милиона души в югоизточните американски щати Флорида, Джорджия и Алабама са предупредени за пристигането на „Хелън“.

11AM EDT Sep 25: #Helene becomes a Hurricane. Helene is expected to bring life-threatening storm surge, damaging winds, and flooding rains to a large portion of Florida and the southeast U.S. Make sure to stay up to date with the latest forecast as we move throughout the event at… pic.twitter.com/aiDCNlravO