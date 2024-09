Голям брой иранци са с повдигнати обвинения в САЩ от голямо съдебно жури за кибератака срещу предизборния щаб на кандидата за президент на Републиканската партия Доналд Тръмп, съобщи "Политико".

Федералните обвинения произтичат от иранска операция, за която се твърди, че e целяла да бъдат откраднати вътрешни съобщения от предизборния щаб на Тръмп това лято, казаха пред изданието трима души, запознати с хода на разследването.

САЩ: Иран стои зад хакерски атаки срещу Тръмп и Харис

Откраднатите материали по-късно са изпратени на журналисти и лица, свързани с предизборния щаб на президента Джо Байдън, преди Камала Харис да стане кандидат на демократите.

