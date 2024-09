Девет са вече жертвите на големите наводнения в Югозападна Полша, съобщи местната полиция, която съобщи за още две тела, открити от аварийните служби.

"По време на операциите по разчистване след наводненията в окръзите Клодзко и Ниса бяха открити две тела", съобщи полската полиция снощи в социалната платформа "Екс".

Полският премиер обвини бобрите за наводненията в Централна Европа

"Извършва се разпознаване на труповете. Обстоятелствата около смъртта подсказват, че това може да са осмата и деветата жертва в райони, засегнати от наводнения", допълва полицията, цитирана от Ройтерс.

Най-малко двадесет и шест души са загинали досега в най-тежките наводнения в Централна Европа от поне две десетилетия насам, отбелязва агенцията.

Наводненията в Европа: Хиляди се включиха в спасяването на град в Полша

I've eventually been able to confirm this video is from the flooding in Poland. It's also a reminder of how bad the flooding in central Europe was 😭



Follow @volcaholic1 #Flooding pic.twitter.com/A2383c703Q