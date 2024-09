Президентът Володимир Зеленски изрази благодарност за "много продуктивната среща" с Доналд Тръмп, след като двамата обсъдиха конфликта на Украйна с Русия в небостъргача на бившия президент на САЩ в Ню Йорк, предаде АФП.

Тръмп към Зеленски: Фактът, че сме заедно, е добър знак (СНИМКИ)

I had a very productive meeting with @realDonaldTrump. I presented him our Victory Plan, and we thoroughly reviewed the situation in Ukraine and the consequences of the war for our people. Many details were discussed. I am grateful for this meeting. A just peace is needed.



