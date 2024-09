Йеменските бунтовници хути изстреляха ракета към израелското летище „Бен Гурион“. Ударът беше нанесен в момента, в който израелският премиер Бенямин Нетаняху се връща от посещение в Ню Йорк, предаде АФП.

„Ракетните войски са извършили операция, насочена към „Бен Гурион“, заявиха от подкрепяната от Ливан групировка. В изявлението си хутите съобщиха, че са нарекли ракетата „Палестина 2“.

Израелските военни (ЦАХАЛ) заявиха, че са прихванали ракета, изстреляна от Йемен, която е задействала сирените за въздушно нападение в центъра на страната.

