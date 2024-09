Франсис Бийн Кобейн, 32-годишната дъщеря на музиканта Кърт Кобейн и Кортни Лав, стана майка за първи път. Това съобщи самата тя в социалните мрежи.

Франсис публикува поредица от снимки с малкия син, когото тя и съпругът ѝ, 31-годишният син на известния скейтбордист и предприемач Тони Хоук, Райли, кръстиха Ронин Уокър. Момченцето е родено на 17 септември.

