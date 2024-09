Американският кънтри певец и актьор Крис Кристоферсън почина на 88-годишна възраст спокойно в дома си на 29 септември вечерта, съобщиха от семейството му. "Всички сме толкова благословени за времето, прекарано с него", се казва в изявлението, подписано от съпругата му Лиза, осемте му деца и седемте му внуци. "Благодаря ви, че го обичате през всичките тези години и когато видите дъга, знайте, че той се усмихва на всички нас".

Изпълненията на Кристоферсън често оглавяваха американските кънтри класации. Кавър версиите на песните му са хитове за изпълнители като Джанис Джоплин, Гладис Найт и Джони Кеш. В средата на 70-те години той работи с известни филмови режисьори, включително Мартин Скорсезе и Сам Пекинпа и печели „Златен глобус” за работата си с Барбра Стрейзънд в римейка на "Роди се звезда" от 1976 г.

Heartbroken over the recent passing of legendary country singer Kris Kristofferson at the age of 88. Here is Kris with The Highwaymen performing "Highwayman" Live at Nassau Coliseum, 1990. Rest In Peace legend 🙏 pic.twitter.com/BSX1Iasko2

Кристоферсън е роден Тексас през 1936 г. Той учи литература в колежа Помона в Южна Калифорния и в Оксфордския университет като стипендиант на Роудс. Вдъхновен от зараждащата се рокендрол сцена, първият му опит в музиката е във Великобритания като Крис Карсън, въпреки че песните, които записва, никога не са издадени.

По време на военната си служба като пилот на хеликоптер той продължава мизикалните си изпълнения. Кристоферсън поддържа пилотските си умения и в петролната индустрия след като напуска армията през 1965 г. "Гордеех се, че съм най-добрият работник или човекът, който може да копае канавките най-бързо", казва той по-късно. "Нещо вътре в мен ме накара да искам да правя трудните неща ... Част от това беше, че исках да бъда писател и реших, че трябва да изляза навън и да живея", казва тогава актьорът.

В центъра на кънтри музиката Нешвил той работи като барман и като портиер за Columbia Recording Studios. В края на 60-те години той пише песни за Джери Лий Луис и кънтри певци, включително Рей Стивънс, Фарън Йънг и Били Уокър, но соловата му кариера се проваля.

“Kris Kristofferson believed creativity is God-given, and those who ignore such a gift are doomed to unhappiness. He preached that a life of the mind gives voice to the soul, and his work gave voice not only to his soul but to ours. He leaves a resounding legacy.”

