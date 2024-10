Стотици пожарникари и доброволци в Южна Гърция се борят трети ден с голям горски пожар в близост до град Коринт, който отне живота на двама души и опустоши обширна гориста местност. Двама души са загубили живота си в него.

Пожарната служба в района съобщи, че повече от 400 огнеборци, подпомагани от 20 водоразпръскващи самолета, са били ангажирани с гасенето на пламъците в планините на Коринтия в Северен Пелопонес.

Властите бяха оптимистично настроени, че е постигнат напредък, тъй като основният фронт на пожара беше овладян, но има останали по-малки активни огнища.

