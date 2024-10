Стотици пожарникари и доброволци в Южна Гърция се борят трети ден с голям горски пожар в близост до град Коринт, който отне живота на двама души и опустоши обширна гориста местност. Двама души са загубили живота си в него.

Пожарната служба в района съобщи, че повече от 400 пожарникари, подпомагани от 20 водоразпръскващи самолета, са били ангажирани с пожара в планините на Коринтия в Северен Пелопонес.

Властите бяха оптимистично настроени, че е постигнат напредък, тъй като основният фронт на пожара беше овладян, оставяйки голям брой разпръснати малки пожари. Въпреки това остава неясно дали този успех може да бъде запазен, преди ветровете да се развихрят и да разгорят огъня отново.

As the Southeastern US is drowning, the images out of a 🇩🇪 fire in Greece are just as apocalyptic, at least the PM studied in Harvard and is a NATO pillar of stability against populism #Κορινθία pic.twitter.com/XD5iceRxRb