Изслушванията на кандидатите за еврокомисари са насрочени за 4-12 ноември, съобщи председателят на Европейския парламент Роберта Мецола.

Евродепутатите ще задават въпроси, ще оценяват и проверяват, а след това ще гласуват, добави тя. Това е европейската демокрация, обобщи Мецола в социалната мрежа X.

