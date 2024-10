Картина, открита от клошар в мазето на италианска вила преди шест десетилетия, всъщност е дело на Пабло Пикасо и може да бъде продадена за милиони, казват експерти по история на изкуството.

Луиджи Ло Росо прекарвал дните си в разтребване на изоставени къщи и сметища в търсене на съкровище, което да продаде в семейната заложна къща в Помпей.

Новороденият Пикасо оживял благодарение на цигарен дим

През 1962 г. той намира навито на руло платно с асиметрична картина на жена в мазето на вила на близкия остров Капри. Неподозиращ огромната му стойност, след това го пъха в евтина рамка и го дава на жена си.

A man in Italy named Luigi apparently discovered a Pablo Picasso painting in his cellar... worth $6.6M 🤯 His son, Andrea Lo Rosso, says his dad found the artwork in 1962 — but didn't realize Picasso was a famous artist.



If you found this, would you keep it or sell it? pic.twitter.com/fHfj5mx4yz