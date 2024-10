Самолет на Frontier Airlines се запали при кацане на летището в Лас Вегас. На кадри, публикувани в социалните мрежи, се вижда как от задната част на машината излиза гъст дим.

В изявление на aвиокомпанията в X се посочва, че полетът е излетял от американския град Сан Диего със 190 пътници и 7-членен екипаж.

On Oct. 5, #FrontierAirlines Airbus A321 (N701FR) flight #F91325 from #SanDiego while landing at #LasVegas Int'l Airport its right main gear caught fire. The aircraft stopped on the runway, where fire crews arrived at the scene and put out the flames.



🎥 © @TylerHerrick#Airbus pic.twitter.com/jGeiwBVPAT