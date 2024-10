Американците Виктор Амброс и Гари Равкън са тазгодишните носители на Нобеловата награда за медицина, обяви секретарят на Нобеловия комитет Томас Перлман, предава БНР.

„Нобеловият комитет към Каролинския институт реши днес да връчи Нобеловата награда за 2024 година за физиология или медицина съвместно на Виктор Амброс и Гари Равкън за откриването на микроРНК, нов клас малки РНК молекули, които играят решаваща роля в генната регулация”.

Започва Нобеловата седмица

С обявяването днес в Стокхолм на лауреатите на Нобеловата награда за физиология или медицина започва Нобеловата седмица. Утре ще бъде обявен носителят на наградата за физика, а в сряда - за химия. В четвъртък ще стане известно името на лауреата в областта на литературата. В петък ще бъде обявен нобеловият лауреат за мир, а идния понеделник ще бъде съобщено името и на лауреата за икономика.

