Водещият Пиърс Морган се извини на Джей Зи и Бионсе, след като рапърката Джагуар Райт отправи обвинения срещу Пъф "Диди" Комбс и Джей Зи в предаването Uncensored. Тя коментира в интервюто ареста на Пъф Диди и посочи, има връзка между него и Джей Зи. Тя нарече двамата „част от юмрука на тиранията“, към който включи Харви Уайнстин, Джефри Епстийн и Робърт Кели. Райт нарече Диди и Джей Зи „чудовища“.

Американска рапърка: Джей Зи и Шон "Диди" Комбс са част от юмрука на тиранията

Пиърс Морган каза във вторник, че с него са се свързали адвокатите на Джей Зи и Бионсе и са заявили, че твърденията са "напълно неверни и нямат никакво основание".

STOP THE TRACK, LET ME STATE FACTS 🎥 👌🏾| After giving Jaguar Wright a national platform to hurl libelous allegations against Jay-Z, Piers Morgan has now issued a public apology as well as promised to remove the statements from any replay of that episode going forward. pic.twitter.com/D1nNEjusLM