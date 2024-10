Първи издания на всички книги на Джейн Остин бяха изложени в дома на писателката в Хемпшър, съобщи "Гардиън". Колекция на първи издания на всички шест романа на британската писателка, някои от които със сигурност са били държани от самата Остин, могат да бъдат разгледани за първи път в къщата на семейството в Чотън, графство Хемпшър, където са написани.

Снимка: Getty Images

В колекцията са включени екземпляр от "Ема", който е бил собственост на брата на Джейн Остин Франк, както и екземпляри от "Абатството Нортангър" и "Убеждение", които са били собственост на брат й Едуард. Екземплярът от "Разум и чувства" е с оригиналната подвързия на издателя.

First editions of all Jane Austen’s novels to go on display at author’s house | @guardian https://t.co/9MSgWxVjkZ