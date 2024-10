ЕС настоява за задълбочено и независимо разследване за изясняване на всички обстоятелства около смъртта на украинската журналистка на свободна практика Виктория Рошчина. Това се посочва в изявление на говорител на върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел.

Отбелязва се, че това е тринадесетата поред жертва в средите на журналистите от началото на войната, предприета от Русия срещу Украйна. Със задържането на Рошчина руските власти са поели пълната отговорност за сигурността и здравето й, добавя говорителят.

Today, I learned the terrible news. Our colleague, journalist Victoria Roshchyna, died in Russian captivity.



I have a question. What did they do with her? What could have been done to a young girl to make her die? I call on all journalistic organizations from different…