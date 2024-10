Локомотив се блъсна днес в последния вагон на пътуващия за Кайро пътнически влак в Южен Египет и много пътници бяха ранени, съобщиха властите, цитирани от "Асошиейтед прес". Това е втората влакова катастрофа за месец в северноафриканската държава. Министерството на здравеопазването съобщи, че най-малко 20 души са били откарани в болници.

Сблъсъкът е станал в провинция Миня, на 270 километра южно от Кайро и два железопътни вагона са паднали в речно корито, се казва в изявление на железопътните власти. Причините за катастрофата се разследват, се казва в съобщението.

Two trains collide in Minya, #Egypt , and two carriages fall into a waterway

Кадри, излъчени от местни медии, показват как двата вагона са частично потопени във водата.

Nearly 20 injured after two trains collide, throwing cars into canal in Minya, Egypt.



📌#Minya | #Egypt



At least 19 people were injured in the train collision. There are rescue operations for passengers ongoing.

pic.twitter.com/fbNQNL7UXQ