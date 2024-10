Застрашен вид корал с розова окраска се е размножил за първи път в аквариум в музея „Хорниман" в Южен Лондон. Снимки, направени от експерти, запечатват забележителното лабораторно размножаване на корала, наречен Eunicella verrucosa.

Розовите морски корали се срещат в крайбрежните води от Западна Ирландия и Югозападна Великобритания до бреговете на Западна Африка и Средиземноморието. Те са застрашени и са класифицирани като уязвими в целия свят в Червения списък на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата (IUCN).

