В сърцето на древния град Петра в Йордания, издълбан в скалите от розов пясъчник, се намира сложен паметник, известен като Хазна или Съкровищницата.

Наскоро археолозите откриха, че под тази сграда има гробница с поне 12 човешки скелета и артефакти, чиято възраст се оценява на поне 2000 години.

Археолози, ръководени от д-р Пиърс Пол Крисман, изпълнителен директор на Американския център за изследвания, откриват древната гробница. Експедицията проучва съкровищницата след години на спекулации, че двете гробници, открити под лявата страна на паметника през 2003 г., не са единствените тайни подземни камери. Но тази теория не беше потвърдена - досега.

По-рано тази година Крисман и екипът му са използвали радар за проникване в земята - техника за дистанционно наблюдение, която използва радарни импулси за откриване на подземни обекти - за да проверят дали физическите характеристики вляво, където са открити оригиналните гробници, съвпадат с тези вдясно. Откритията показаха силни прилики между двете страни и това беше доказателството, от което се нуждаеха, за да получат разрешение от йорданското правителство да копаят под съкровищницата.

В този момент Крисман се свързва с Джош Гейтс, водещ на предаването „Експедиция в неизвестност“ по Discovery Channel. „Мисля, че имаме нещо“ - казва Крисман, че е казал на изследователя по телефона.

С филмов екип екипът провежда разкопки на новооткритата гробница през август. Но истинската изненада била какво се крие в нея. Докато много гробници, разкрити в Петра, се намират празни или нарушени, камерата била пълна с цели скелетни останки и гробни принадлежности, изработени от бронз, желязо и керамика. Непокътнатото погребение, намерено под съкровищницата, дава рядък поглед върху живота на набатейците - древни арабски номади, чието пустинно царство процъфтява през IV в. пр. н. е. до 106 г. от н. е. - казва Крисман.

„Това е изключително рядко откритие - през двата века, откакто археолозите изследват Петра, нищо подобно не е намирано досега“, казва Гейтс. „Дори пред една от най-известните сгради в света ... все още има огромни открития, които трябва да бъдат направени“.

