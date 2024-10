Нобеловата награда за икономика беше присъдена на американеца от турски произход Дарон Асемоглу и американците от британски произход Саймън Джонсън и Джеймс Робинсън заради приноса им в доказването на важността на обществените институции за просперитета на една страна. Това обяви Кралската шведска академия на науките в Стокхолм.

Обществата с лошо върховенство на закона и институции, които експлоатират населението, не генерират растеж или промяна към по-добро. Изследванията на тазгодишните лауреати ни помагат да разберем защо, поясняват от Академията.

„Намаляването на огромните разлики в доходите между държавите е едно от най-големите предизвикателства на нашето време. Лауреатите показаха значението на обществените институции за постигането на тази цел“, каза Якоб Свенсон, председател на Комитета за наградата за икономически науки.

57-годишният Асемоглу е професор в Масачузетския технологичен институт, както и 61-годишният Джонсън. 64-годишният Робинсън пък е професор в Чикагския университет.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Daron Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson “for studies of how institutions are formed and affect prosperity.”… pic.twitter.com/tuwIIgk393