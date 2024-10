Художникът-робот Ай-Да, хуманоид с изкуствен интелект, ще бъде първият по рода си, чиято картина ще бъде продадена в голяма аукционна къща, съобщиха организаторите в сряда.

Творбата, която ще бъде продадена на търг на Sotheby's в Лондон следващия месец, е описана като „призрачен“ портрет на английския математик Алън Тюринг, смятан за един от бащите на съвременната компютърна техника.

Озаглавен „Бог на изкуствения интелект“, портретът с височина 2,2 м се очаква да донесе между 100 000 и 150 000 паунда (130 000 и 196 000 долара).

Според Sotheby's онлайн продажбата, включваща редица форми на дигитално изкуство, ще изследва пресечната точка между изкуството и технологиите.

Ултрареалистичният робот е проектиран да наподобява човешка жена с лице, големи очи и кафява перука и е един от най-усъвършенстваните в света.

Той работи с помощта на алгоритми за изкуствен интелект и има камери в очите и бионични ръце.

Ейдън Мелър, собственик на галерия и основател на студиото Ai-Da Robot, ръководи екипа, който го създаде, заедно със специалисти по изкуствен интелект от университетите в Оксфорд и Бирмингам в Англия.

