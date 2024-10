Бившият президент на САЩ Джими Картър е гласувал на президентските избори, петнадесет дни след като навърши 100 години. Така той постигна по-рано обявеното си желание да живее достатъчно дълго, за да подкрепи Камала Харис на изборите.

Бившият лидер на демократите е „гласувал по имейл“, според центъра „Картър“. Това е организация с нестопанска цел, създадена, след като той напусна Белия дом през 1981 г., за да преследва визията си за световна дипломация.

When asked earlier this year if he was trying to live to reach 100 years old, former President Jimmy Carter said he was didn't care about the birthday. Instead, he said he was trying to live to vote for Kamala Harris. https://t.co/6HzE9Cnc3z — FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) October 16, 2024

Столетникът напусна Белия дом като непопулярна фигура, но оттогава звездата му изгря отново. Картър се възползва от ранното гласуване в своя щат Джорджия, където получава лекарски грижи.

По-рано тази година той е казал на семейството си, че да живее достатъчно дълго, за да гласува за Харис и да ѝ помогне на победи Доналд Тръмп е по-важно за него от стогодишнината му.

Jimmy Carter Votes By Mail https://t.co/KFSc7jCtwZ via @AaronParnas #DemVoice1 #ProudBlue #DemsUnited



Way to go President Jimmy Carter. President Carter cast his vote by mail for Kamala Harris thus fulfilling his goal of living long enough to vote for Kamala and… — Marty Taylor (@RealMartyT7) October 16, 2024

В крайна сметка Картър постигна и двете си цели. Повече от 420 000 души са подали своя глас, откакто започна ранното гласуване на 15 октомври в Джорджия, според Габриел Стърлинг, щатски служител по изборите, публикувал данните по обяд.

Денят на изборите е 5 ноември.

Not "ONE" video of Jimmy Carter saying he will vote for Kamala or even acknowledging that Kamala knows Biden is no longer running. Cmon @axios, and the family of Jimmy Carter, share all of your videos and conversations with Jimmy Carter with Americans. They shared this one. pic.twitter.com/QzVXmwmMpB — American Citizen by birth Conservative by Choice (@DakotaPride59) October 16, 2024

Картър, който изкара един мандат като президент, получава грижа в края на живота в родния си град Плейнс в Джорджия от февруари миналата година.

Той е първият в историята бивш американския президент, който достига стогодишната граница. Това е още едно изключително постижение за някогашния фермер на фъстъци, който си проправи път до Белия дом.

Редактор: Цветина Петкова