Нова тенденция за "дигитална детоксикация" по време на пътувания заля социалните мрежи. Трендът "raw-dog" се изразява в прекарване на дълги полети или изминаване на маршрути с кола без вода, храна, сън, електроника или каквито и да било други развлекателни занимания, съобщава Би Би Си. Пътниците имат право само да гледат в една точка, без никакви "разсейващи" фактори като четене на книги, слушане на музика или разговори с околните.

Както при всяко предизвикателство, свързано с лишения, "raw-dogging" има и тъмна страна. Медицински специалисти предупреждават, че ако пътниците избягват да пият вода, да се движат или дори да използват тоалетната по време на дълги полети, това може да се окаже фатално.

Нападателят на "Манчестър Сити" Ерлинг Холанд публикува видео от 7-часов полет, прекаран „без телефон, без сън, без вода и без храна“. Той не беше единствената знаменитост, която се включи в тренда.

