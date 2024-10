Бившите певци от групата One Direction публикуваха съвместно изявление след смъртта на Лиъм Пейн. „Напълно сме съкрушени от новината за загубата на Лиъм. Когато всички сме в състояние да говорим, ще коментираме, но засега ще си дадем малко време, за да скърбим и да осмислим загубата на нашия брат, когото много обичахме. Спомените, които споделяме с него, ще останат скъпи завинаги. Засега мислите ни са със семейството му, приятелите му и феновете, които го обичаха заедно с нас. Той ще ни липсва ужасно. Обичаме те, Лиъм“, споделиха Луис Томлинсън, Зейн Малик, Найл Хоран и Хари Стайлс.

Припомняме, че Пейн беше намерен мъртъв пред хотел в Буенос Айрес в Аржентина, след като е паднал от балкона на стаята си на третия етаж. От полицията уточняват, че са били повикани в хотела след сигнал за „агресивен мъж, който вероятно е под въздействието на наркотици и алкохол“.

One Direction bandmates pay tribute to Liam Payne following his death:



“We’re completely devastated by the news of Liam’s passing. In time, and when everyone is able to, there will be more to say. But for now, we will take some time to grieve and process the loss of our… pic.twitter.com/n971Y3zrsM