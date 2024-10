Две седмици преди датата на изборите в Съединените щати предварителното гласуване е в ход в почти всеки щат. В обширен материал "Форбс" цитира проучване, според което Камала Харис води пред Доналд Тръмп сред предсрочно гласувалите с 63 на 34%.

Харис: Доналд Тръмп омерзява функцията на президент на САЩ

Близо 13 милиона избиратели, включително повече от 6,9 милиона демократи и 5,3 милиона републиканци, са подали гласа си към 21 октомври. Според изданието обаче, по-големият брой демократи, гласуващи предварително, не означава непременно предимство за Харис в изборната надпревара, тъй като съпартийците ѝ редовно гласуват по-масово на предварителни избори, за разлика от републиканците.

Early voting is underway in almost every state across the country just 15 days before Election Day as former President Donald Trump and Vice President Kamala Harris are nearly tied in polls.#Forbes



For more details: https://t.co/80e89panpA pic.twitter.com/wV5RhU1G8P