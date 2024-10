Два пътнически влака се сблъскали в Уелс, при който е загинал един човек, а 15 души са били ранени, съобщиха от транспортната полиция.

Man dies after collision of two trains https://t.co/rwhLoISYI8 — BBC Wales News (@BBCWalesNews) October 22, 2024

Катастрофата е станала при движение с ниска скорост близо до село Ланбринмайр в централен Уелс.

A man died in a low-speed collision between two trains in Wales, and 15 others were injured.



The event occurred near Llanbrynmair, Powys, and all other passengers were removed. The passengers were horrified and went to the hospital.

https://t.co/A7jFdrGED1 — Anaya Zehra (@AnayaZehra4) October 22, 2024

A man has died and 15 people taken to hospital after a low-speed collision involving two trains in West Wales.



On #BBCBreakfast we spoke to a passenger who was one of the trains involvedhttps://t.co/6VzO5GDPrO pic.twitter.com/I6cKbeURYN — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) October 22, 2024

„За съжаление можем да потвърдим, че след инцидента тази вечер е починал един човек“, заяви суперинтендантът от Британската транспортна полиция Андрю Морган.

BREAKING: Tragedy as man dies in head-on passenger train crash https://t.co/GhqRI7YSGP pic.twitter.com/aQVeMWf2tP — The Mirror (@DailyMirror) October 22, 2024

Отведените в болница не са получили сериозни наранявания. Морган заяви, че транспортната полиция работи, „за да разбере обстоятелствата, довели до този сблъсък“.

In Great Britain, two trains collided head-on, near the town of Llanbrynmair, in the middle of Wales. One person died and 15 others were injured and transported to the hospital. pic.twitter.com/0IkEyIDXFw — Real News (@DrNeculai) October 22, 2024

