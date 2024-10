Григор Димитров започна успешно участието си на турнира от сериите АТП 500 във Виена, след като победи китаеца Джъджън Джан с 6-4, 7-5 в мач от първия кръг на надпреварата. Българският тенисист не започне добре срещата и изгуби подаването си още в откриващия гейм. След това вдигна оборотите и спечели шест от осем гейма, за да спечели сета с 6-4. Във втората част двамата взимаха сервиса си до 6-5, когато Гришо успя да направи решаващ пробив и да затвори мача след час и 37 минути игра.

Григор Димитров започва своето седмо участие на турнира във Виена

Димитров показа солидна игра на сервис, като заби 12 аса и спечели 83 процента от точките на първото си подаване, спасявайки 6 от 7 възможности за пробив. Той реализира 32 печеливши удара срещу 24 непредизвикани грешки, докато Джан бе с отрицателен баланс - 19/30.

