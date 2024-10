В продължение на повече от четири десетилетия Африканският детски хор в Уганда е символ на надежда и културен обмен. Хорът е изнесъл концерти в няколко американски щата, сред които Пенсилвания, Кънектикът, Мейн и Ню Хемпшир, а изпълненията обикновено траят около час и десет минути, разказва Voice of America.



Дейвид Мвангузи, член на хора, сподели, че представленията започват с танц кандас, песен и реч за Музиката за живота.



През годините Африканският детски хор е изнесъл концерти пред хиляди зрители, включително известни личности като Нелсън Мандела и кралица Елизабет II, подчертава VOA.

“Един от факторите е визията на организацията, която помага на най-уязвимите деца в Африка днес, за да могат те да помогнат на Африка утре. Това е изключително важно. След като хората осъзнаят това, те се вдъхновяват”, обясни Джим Лусе, мениджър на турнето.



Лусе добави: “Хората искат да бъдат част от хора, защото тук има радост и доброта. Макар да има насилие и бедност в Африка, съществува и много доброта. И ние можем да я видим чрез децата, които участват в хора”.

С началото на текущото си турне, озаглавено "Just As I Am", Мвангузи сподели мисията си: “Нашата цел е да донесем изцеление и надежда на хиляди хора в публиката. Искаме да разпространим любов."

Редактор: Цветина Петрова