Водачът на демократичните сили на Венецуела и кандидатът на опозицията на президентските избори през юли получиха тазгодишната наградата "Сахаров" на Европейския парламент за свобода на мисълта. Председателят на ЕП Роберта Мецола обяви носителите на наградата пред евродепутатите в Страсбург, съобщи кореспондентът на БТА Николай Желязков.

"Отличието се присъжда на Мария Корина Мачадо и новоизбрания президент Едмундо Гонзалес Урутия за тяхната смела борба за възстановяване на свободата и демокрацията във Венецуела, отбеляза Мецола. В стремежа си за справедлив, свободен и мирен преход на властта, те безстрашно отстояваха ценностите, които милиони венецуелци и ЕП оценяват високо - справедливост, демокрация и върховенство на закона. Парламентът подкрепя народа на Венецуела, Мачадо и Урутия в борбата им за демократичното бъдеще на тяхната страна", добави тя.

Proud to announce that the winners of the 2024 @Europarl_EN Sakharov Prize for Freedom of Thought are @MariaCorinaYA and @EdmundoGU, representing the people of Venezuela fighting to restore freedom and democracy.



Venezuela será libre 🇪🇺🇻🇪 https://t.co/msHKUyNeAq