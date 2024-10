Влак дерайлира в Северна Норвегия. Няколко души са ранени. „Работим по случай с дерайлирането на влак“, съобщи Съвместният координационен център на спасителните служби в Северна Норвегия в публикация в X.

В купетата са се намирали между 50 и 70 души, а размерът на щетите не е ясен.

TRAIN

DERAILS

ATLANTIC and

EURASIA STRETCH



(Near) Bodoe, Norway



A train running along the northern coast of Norway derailed.



This is reported by the local police, but at the moment there are no reports of any victims.



The Arctic Circle Express, consisting of 5 wagons and a… pic.twitter.com/186czE5ouX