Халфът на "Манчестър Сити" и испанския национален отбор Родриго Ернандес спечели "Златната топка" за 2024 година, съобщи gong.bg . Тя се връчва на най-добрия футболист за периода 1 август 2023 - 31 юли 2024 г. Родри стана първият испанец, който печели трофея след 1960 г., когато триумфира Луис Суарес. Полузащитникът беше награден на грандиозна церемония в парижкия театър "Шатле".

Второто място в престижната класация е за Винисиус, третото - за Джуд Белингам, а четвъртото - за Даниел Карвахал. В топ 10 влизат още Ерлинг Халанд, Килиан Мбапе, Лаутаро Мартинес, Ламин Ямал, Тони Кроос и Хари Кейн.

Меси и Роналдо не са сред номинираните за „Златна топка“

През тази година трофеят се връчва от "Франс футбол" с подкрепата на УЕФА и "Екип". Победителят при мъжете беше определен след гласуване на журналисти от първите 100 страни в ранглистата на ФИФА. Всяка държава има по един представител.

Представилите на "Реал" (Мадрид) бойкотираха церемонията в Париж, след като стана ясно, че считаният за фаворит Винисиус Жуниор няма да спечели приза. "Белите" бяха обявени за клуб на годината, а Карло Анчелоти стана най-добър треньор.

Ламин Ямал получи приза за най-добър млад играч. Той беше награден с трофея Копа. "За мен е чест да бъда тук. Искам да благодаря първо на родителите ми, които ми помагат през цялото време. На всички в "Барселона", на Луис де ла Фуенте и на целия щаб на Испания. Да живее "Барса", каза Ямал.

LAMINE YAMAL IS THE 2024 KOPA TROPHY!



The 17 year old spanish wonder boy can't be stopped from @FCBarcelona! ✨🇪🇸 #TrophéeKopa #ballondor @championsleague pic.twitter.com/iKeIHAURrZ