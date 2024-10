Григор Димитров започна с трудности, но в крайна сметка успя да победи аржентинеца Томас Мартин Ечевери в първия си мач от „Мастърса“ в Париж. Българинът спечели след оспорвана битка с 6:7(11), 6:3 и 7:5, като мачът продължи 2 часа и 45 минути.

La vie en rose👍 Most wins at #RolexParisMasters , all-time: Djokovic, 50 Becker, 29 Berdych, 27 Safin/ Sampras, 24 Federer, 23 @GrigorDimitrov , 23 ✌️ Nadal, 22 pic.twitter.com/1xqyh9JJr3

В следващия кръг Димитров ще се изправи срещу французина Артур Риндеркнех, който заема 60-о място в световната ранглиста, предаде gong.bg . Риндеркнех победи Алекс Микелсен от САЩ с резултат 7:6, 7:6.

Turning up the style 🏃‍♂️ @tometcheverry #RolexParisMasters pic.twitter.com/7qDvjXghc1

Григор Димитров: Ако се класирам за финалите на АТП, ще бъде черешката на тортата

Grigor strikes back and it's one set all! #RolexParisMasters pic.twitter.com/e6qX1DmhMr