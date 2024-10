Президентът на Съединените щати Джо Байдън раздаде бонбони на деца, които обикаляха по улиците за празника Хелоуин. Той беше заедно със съпругата си Джил Байдън, която беше облечена като панда. Първата дама, дългогодишен педагог, раздаде книги, за да насърчи децата да четат.

Снимка: Getty Images

Празникът на Хелоуин се провежда само шест дни преди американците да отидат до урните, за да изберат нов президент.

Tune in as the First Lady and I host local area students and military-connected children for trick-or-treating at the White House. https://t.co/YXGzUPsRl2