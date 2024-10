Милиони индийци дадоха старт на годишния индуски фестивал на светлините – Дивали, запалвайки рекордните 2,51 милиона глинени маслени лампи в сряда вечерта на брега на река Сариу в град Айодхя.

Дивали е най-важният празник за индийците и най-вече за индусите. По време на тържествата хората си разменят подаръци, палят маслени лампи, свещи, а небето се озарява от фойерверки.

