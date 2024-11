Осем души загинаха при срутване на навес на железопътната гара в Нови Сад в Северна Сърбия. Над 30 души са ранени. Под развалините е останало и дете, което спешните екипи опитват да извадят, заедно с възрастна жена.

Има много пострадали, тъй като навесът се е намирал над зона с пейки.

„Извадени са осем тела изпод развалините, двама души са в болница, като единият е в много тежко състояние, тъй като се е наложила ампутация на двата крака. В контакт сме с още двама души, които се намират под развалините“, посочи сръбският вътрешен министър Ивица Дачич.

